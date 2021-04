Ludzie związani z fenomenem parku w Zatoniu zgarniają nagrody. Należy się!

A jak czuje się człowiek, który spełnił swoje marzenie?

- Marzenia są przecież po to, aby je realizować - odpowiada. - I tak odbieram ten moment, to wyróżnienie. To też mobilizacja, aby wypełnić zaciągnięte zobowiązanie wobec tych wszystkich, którzy pomagają i nas wspierają. Mam nadzieję, że z każdym rokiem będą znajdować tutaj kolejne powody do radości, a ja w ten sposób dług spłacał.

Barbara Bielinis-Kopeć, lubuska wojewódzka konserwator chwaliła sobie współpracę z ludźmi walczącymi o przywrócenie świetności zabytkowi. Ale doceniła również wysiłek Zielonej Góry w to, co się w Zatoniu podziało.