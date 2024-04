Ludzkie szczątki odkryte w masowych grobach w Kunowicach. To żołnierze polegli w XVIII-wiecznej bitwie

Groby masowe na terenie bitwy

Tym razem archeolodzy natrafili na dwa groby masowe, cztery pojedyncze oraz jeden pochówek zwierzęcy. Odkrycia dokonano podczas nadzoru archeologicznego nad jedną z prowadzonych w Kunowicach inwestycji. Obecnie prowadzone są prace przy pierwszym, mniejszym grobie masowym. Archeolodzy natrafili na szczątki około 10 osób. Dlaczego „około”? To kolejna zagadka.

11 szkieletów znaleziono w miejscu, gdzie ma powstać domek jednorodzinny. Być może ziemia w tym miejscu skrywa kolejne szczątki. To cenne i makabryczne znalezisko jest pozostałością bitwy, którą…

Zagadkowa mogiła masowa

Do tej pory nie odkryliśmy ani jednego kompletnego szkieletu, a odkrywane szczątki ludzkie nie znajdują się w układzie anatomicznym. Są to luźne kości, pojedyncze czaszki, kości udowe itp. – informują badacze.

Do tej pory w mogile odkryto już 11 czaszek (badania trwają, to dane z piątku, 19 kwietnia). Archeolodzy zastanawiają się nad charakterem tego grobu. Dlaczego brakuje kompletnych szkieletów? Dlaczego są tylko pojedyncze kości? Nie ma natomiast wątpliwości, że są to szczątki uczestników bitwy pod Kunowicami. Przy kościach odnaleziono guziki mundurowe, a nawet resztki mundurów. Większość z nich należy wiązać z armią rosyjską. Na razie odkryto jeden guzik pruski.

Mapa: Kunowice położone są kilka kilometrów od Słubic