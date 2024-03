Tajemnicza krypta ukryta pod ziemią w Lubuskiem. Wokół sarkofagi, trumny, szczątki zmarłych. Nikt tu nie ma wstępu Michał Korn Mariusz Kapała

To jakby zobaczyć Arkę Przymierza. Na co dzień nie ma tu wstępu. Zobaczcie, co kryją podziemia jednej z najsłynniejszych lubuskich krypt. ZDJĘCIA >>> Mariusz Kapała Zobacz galerię (72 zdjęcia)

Gdzieś w Lubuskiem ukryta jest krypta wypełniona trumnami, sarkofagami, szczątkami zmarłych, a jedną ze ścian zdobią same czaszki. Brzmi przerażająco? Rzeczywiście pobudza wyobraźnię. My wiemy, gdzie to tajemnicze miejsce się znajduje. Mało tego, byliśmy tam! Udało nam się zobaczyć i sfotografować wnętrza, do których na co dzień nikt nie ma wstępu.