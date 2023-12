Mamy trzech wiceministrów z Lubuskiego. Polak w odstawce!

Największą niespodzianką jest jednak fakt, że żadnej rządowej posady nie otrzymała była marszałek województwa, Elżbieta Polak. Wielu rozmówców z Platformy Obywatelskiej, nieoficjalnie podkreśla, że była marszałek nie znosi tego dobrze.

To zderzenie ze ścianą. Myślała, że idzie do Sejmu jako równa liderom, dziś grzeje miejsce w tylnych rzędach i nie zanosi się, że cokolwiek dostanie – mówi rozmówca GL. – Może, co najwyżej, wrócić do Lubuskiego, ale w roli wojewody - dodaje.