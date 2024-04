Pięciu kandydatów walczy o fotel prezydenta Gorzowa. Co chcą zrobić w mieście?

O fotel prezydenta walczą: Dariusz Jacek Bachalski (Lewica), Katarzyna Miczał (Twoje Miasto Gorzów), Roman Sondej (Prawo i Sprawiedliwość), Piotr Wilczewski (Koalicja Obywatelska) i Jacek Wójcicki (własny komitet).

Dariusz Jacek Bachalski (60 lat) startuje z komitetu Lewicy, choć on sam nie należy do żadnej partii politycznej. Jest znanym gorzowskim przedsiębiorcą, był już posłem i senatorem. O fotel prezydenta Gorzowa ubiega się po raz drugi (w 2006 zajął trzecie miejsce). W kończącej się kampanii wyborczej przedstawił „piątkę Bachalskiego”. Co się na nią składa?

Bachalski chce rozkochać młodzież w Gorzowie oraz dofinansować seniorów i zaopiekować się nimi, tworząc szpital geriatryczny i dom starości. Kolejny punkt to podniesienie zarobków w mieście, a kolejne to: promocja Gorzowa w kraju i u sąsiadów. Bachalski chce też ożywić centrum miasta muzyką i sprawić, by sport był stylem życia dla aktywnych. Dariusz Jacek Bachalski Jarosław Miłkowski Zdaniem kandydata Lewicy miasto powinno mieć wspólną politykę z powiatem gorzowskim oraz gminami bezpośrednio sąsiadującymi z Gorzowem. Jego zdaniem wszystkie te samorządy powinny wspólnie m.in. inwestować w rozwiązania transportowe, ochronę zdrowia, projekty społeczne oraz wspólnie zabiegać o pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy.

Katarzyna Miczał (44 lata) to kandydatka komitetu Twoje Miasto Gorzów, która nie należy do żadnej partii politycznej. Gorzowianom dała się poznać jako społeczniczka i działaczka organizacji pozarządowowych. W swoim programie stawia m.in. na mikroprzedsiębiorców. Uważa, że to na nich powinna opierać się gospodarka Gorzowa i to dla nich powinno obniżyć się podatki od nieruchomości.

Jeśli chodzi o sprawy społeczne, to chce powołać Centrum Aktywności Seniora (miałoby ono powstać w budynku poczty przy ul. Pocztowej - wcześniej musiałoby go kupić miasto). Oprócz tego chce reaktywować kluby sportowe przy szkołach podstawowych, stworzyć kluby międzypokoleniowe czy wdrożyć, na zasadzie wolontariatu, pomoc sąsiedzką. Katarzyna Miczał Jarosław Miłkowski Jeśli chodzi o infrastrukturę – chce przywrócić mieszkańcom Schody Donikąd, przeprowadzić termomodernizację kamienic na Nowym Mieście, Zamościu i Zakanalu. W programie inwestycyjnym ma też m.in. budowę parkingu wielopoziomowego a także gruntowny remont kanalizacji miejskiej, po którym byłaby ona w stanie przyjąć ponadnormatywne opady deszczu.

Roman Sondej (61 lat) to z kolei kandydat Prawa i Sprawiedliwości, który nie należy do żadnej partii politycznej. W przeszłości był już radnym miejskim, a przez ostatnie lata dyrektorem generalnym Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Chce utworzyć w Gorzowie oddział i poradnię geriatryczną. Dla emerytów chce również darmowej komunikacji miejskiej. Z kolei dla młodszych ma on pomysł na najwyżej 24-osobowe klasy w szkołach. Chce też rozwoju Akademii im. Jakuba z Paradyża.

W przypadku gospodarki chce zamrożenia lub utrzymania podatków dla przedsiębiorców na minimalnym poziomie, a także ulg podatkowych dla przedsiębiorców, których działalność ucierpiała na skutek realizacji inwestycji miejskich. Roman Sondej Jarosław Miłkowski Ma także zamiar wprowadzić aplikację mobilną, przez którą mieszkańcy mogliby kontaktować się z magistratem oraz zwiększyć liczbę miejsc parkingowych. Stawia też na rekreację i tereny zielone. Chce zbudować kładkę nad ul. Walczaka, która połączy błonia za filharmonią z parkiem Siemiradzkiego.

Piotr Wilczewski (38 lat) to natomiast kandydat Koalicji Obywatelskiej. Należy do wchodzącej w jej skład Platformy Obywatelskiej. W ostatniej kadencji samorządowej był radnym. Za swój najważniejszy punkt programu – został on nazwany „Dziesięcioma tropami Wilka” - uważa powiększenie Gorzowa. Chce wspierać tych mieszkańców, którzy żyją w tzw. obwarzanku, a więc w gminach wokół Gorzowa. Jest też za bezpłatną komunikacją miejską dla uczniów, a samą komunikację miejską chce rozwijać zgodnie z rozwojem miasta (w skrócie: tam, gdzie powstaje nowe osiedle, tam mają dojeżdżać pojazdy MZK). Piotr Wilczewski Jarosław Miłkowski Wilczewski chce też stworzyć wieloletni plan inwestycyjny, który będzie zakładał remont gorzowskich szkół, przedszkoli oraz żłobków. Na każdym osiedlu zamierza też stworzyć miejsca integracji, miejsca kultury, gdzie mieszkańcy będą mogli wspólnie spędzać czas. Co roku chce budować boisko czy halę. Ma też pomysły dla starszych mieszkańców. To m.in. mobilny urzędnik czy stworzenie centrum aktywności senioralnych.

Jacek Wójcicki (42 lata) to urzędujący od grudnia 2014 prezydent, który startuje z komitetu pod własnym nazwiskiem. Ubiega się o trzecią – przy aktualnym stanie prawnym: ostatnią – kadencję. Chce, by wszystko, co się w mieście dzieje, odnosiło się do poprawy komfortu życia, do podniesienia warunków pracy i do lepszego funkcjonowania na co dzień. Chce wyremontować 400 lokali socjalnych oraz przygotować 100 hektarów pod budowę prawie 1 tys. domów. Zapowiada też powstanie 100-hektarowego parku na granicy Gorzowa z gminą Kłodawa. W przypadku infrastruktury zamierza kontynuować remonty dróg i torowisk, a także unowocześnić tabor komunikacji miejskiej – kupić nawet szesnaście tramwajów. Zamierza też tworzyć centra osiedli (pilotażowo - na osiedlu Staszica). Jacek Wójcicki Jarosław Miłkowski Jeśli chodzi o gospodarczą część programu, stawia m.in. na doprowadzenie do poprawy systemu kolei, która ma sprzyjać miastu. Chodzi o budowę łącznicy w Kostrzynie, modernizację torów do Międzychodu, czy stworzenie magistrali zachodniej. Chce też stworzyć nową strefę przemysłową o powierzchni 60 hektarów. Czytaj również:

