Wierchowicz: Trzeba sięgnąć po środki drastyczne, czasami na granicy prawa. Z tymi ludźmi nie da się rozmawiać argumentami legalistycznymi

Mam nadzieję, że szybko dojdzie do zmian w kierownictwie Radia Zachód, w „Gazecie Lubuskiej” i telewizji regionalnej, bo ludzie tam pracujący nie zasługują w ogóle na uwagę i na miano dziennikarzy. To jest banda zakłamanych funkcjonariuszy PiS-u – powiedział we wtorek Jerzy Wierchowicz, radny sejmiku i polityk Koalicji Obywatelskiej.