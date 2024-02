Wybory samorządowe w gminie Nowe Miasteczko. Szykuje się starcie płci. Czy będzie do trzech razy sztuka? Czy trzeci raz wygra kobieta?

Wybory samorządowe. Kto burmistrzem Nowego Miasteczka?

Wybory w Nowym Miasteczku. Czy wystartuje Wiesław Szkondziak?

Burmistrz wspomniała o kontrkandydatach w liczbie mnogiej. Tygodnik Krąg opublikował nieoficjalną wiadomość, że jeszcze jedną osobą startującą może być były burmistrz Wiesław Szkondziak. Jeśli okaże się to prawdą, to Nowym Miasteczku będzie nie tylko starcie płci, ale i wieku.

W. Szkondziak (1956 rocznik) startuje na burmistrza Nowego Miasteczka, co kadencję od 2002 roku. Wówczas przegrał z rządzącym Józefem Giemzą. Udało mu się go pokonać w drugiej turze kolejnych wyborów, w 2006 roku. Wygrał jeszcze jedne wybory w 2010 roku. W roku 2014 i 2018 przegrywał z Danutą Wojtasik (1973 rocznik). O ile, w 2014 Wojtasik wygrała różnicą tylko 17 głosów, to po kadencji zdobyła 57,44 procent, a to było 1398 głosów, niemal dwa razy więcej niż kontrkandydat, który miał wtedy 763 głosy. Nie pomogło poparcie ówczesnego premiera Mateusza Morawieckiego, który na otwarcie 3-kilometrowego odcinka S3 łączącego Dolny Śląsk z województwem lubuskim, zaprosił kandydującego Szkondziaka.