Mateusz Surożyński zadomowił się w Lechii Zielona Góra. Wraz z drużyną walczy o najwyższe cele

– Im więcej się wygrywa, tym lepsza jest atmosfera. Lepiej się trenuje, lepiej się wychodzi na następne spotkanie, jest się pewniejszym siebie jako kolektyw, jako drużyna. Przed tą kolejką, bo teraz pauzowaliśmy, mieliśmy trzecie miejsce, więc myślę, że do tej pory możemy być zadowoleni, ale wiadomo, że interesuje nas ta najwyższa lokata. Co do moich indywidualnych występów, to myślę, że też mogę być zadowolony, bo jest tak naprawdę połowa rundy, a mam na koncie sześć bramek i cztery asysty. To wynik chyba jak na pomocnika w miarę okej. Chociaż po tamtym sezonie jestem głodny tych bramek i ciągle mi mało, ale myślę, że to właśnie taki pozytyw, że nieważne ile tych bramek jest, to wychodzę na następne spotkanie i przede wszystkim chcę zagrać bardzo dobry mecz – mówi Surożyński i jednocześnie dyplomatycznie odpowiada na pytanie o walkę o awans. – Taki jakby cel przedsezonowy to było właśnie, żeby trzymać się tych lokat 1-3. Ale my jako drużyna razem ze sztabem chcemy się skupiać na każdym kolejnym spotkaniu i wygrywać, a na koniec po prostu popatrzyć w tabelę i żeby się zgadzało tak jak sobie to zakładaliśmy.