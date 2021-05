Maturzyści z I LO w Zielonej Górze posadzili drzewo, zakopali kapsułę czasu i tak pożegnali się ze szkołą

To był wyjątkowy rocznik, co podkreślali wszyscy podczas zakończenia edukacji. Po raz pierwszy zdarzyło się, że większość czasu przeznaczonego na naukę w szkole, uczniowie spędzili przed domowymi komputerami. Przez pandemię koronawirusa pozbawieni zostali studniówki, szkolnych wycieczek i imprez.

- Smutno nam, że nie możemy być wszyscy razem. Że musieliśmy się podzielić na mniejsze grupy, by móc się pożegnać w różnych godzinach. Cieszę się, że choć w takiej formie mogliśmy się spotkać - mówiła dyrektor I LO w Zielonej Górze Ewa Habich. - Trzy lata temu spotkaliśmy się w świecie, w którym byliśmy przekonani, że człowiek może panować nad wszystkim. Sądzono, że jeśli w świecie dzieją się nieszczęścia - to dlatego, że coś nie działa w systemie, który można naprawić...

- Kończy się nasza edukacyjna – i nie tylko – przygoda w I LO w Zielonej Górze. Dla nas, jak i nauczycieli, był to wyjątkowy czas. Aż 16 z 30 miesięcy przeznaczonej na naukę w szkolnej ławce, spędziliśmy w domu, a część na nauce zdalnej. To stanowi 53 procent czasu, podczas którego mieliśmy się jak najlepiej przygotować do matury i podjęcia studiów - mówiła Julia Rekut.

- Tak jak byliśmy zaskoczeni pandemią koronawirusa, tak i dziś nie jesteśmy gotowi na zakończenie licealnego etapu edukacji. To nie tak miało być… Kiedy trzy lata temu spotkaliśmy się po raz pierwszy, mieliśmy zupełnie inne wyobrażenia o najbliższej przyszłości. Marzyliśmy o klasowych wycieczkach, imprezach, eksperymentach w pracowniach, czy niekończących się rozmowach nie tylko podczas przerw - wspominał Michał Kalinowski. - Oczami wyobraźni sięgaliśmy nawet do studniówki, której przez koronawirusa byliśmy pozbawieni. Cóż, nie będziemy opowiadać swoim dzieciom, jak bawiliśmy się w eleganckich strojach, lecz wspominać będziemy maseczki, które musieliśmy zakładać, by wejść do szkoły...