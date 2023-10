Mejza do Thun: Nie zgadzamy się, by lubuskie kobiety były gwałcone na ulicach

Jesteśmy w Zielonej Górze i tu czujemy się bezpiecznie - zaczął poseł - w przeciwieństwie do mieszkańców Paryża, Sztokholmu, czy nawet Berlina. Bezpieczeństwo jak wiemy jest priorytetem, a co o bezpieczeńśtwie mówi dzisiejszy gość kandydatki Trzeciej Drogi?

W tym miejscu Mejza zacytował europarlamentarzystkę: "To nie jest czas zapór. Zapora na granicy polsko-białoruskiej jest znakiem tego, że nie mamy szacunku do ludzkiego życia, symbolem tego jak traktujemy ludzi biednych, ratujących swoje życie przed śmiercią. Przypomniał też stosunek pozytywny Róży Thun do paktu migracyjnego i entuzjazm wobec filmu Agnieszki Holland "Zielona granica", który zdaniem Róży Thun nadaje Polsce prestiż.