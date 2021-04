Miejsca obsługi podróżnych na lubuskim odcinku drogi S3. Tu możesz się zatrzymać i odpocząć podczas podróży

Lubuskie. Krzystkowicki las to jedno z najbardziej tajemniczych miejsc. Jaką mroczną historię skrywa? Dlaczego ginęli tam ludzie?

Krzystkowic nie ma już na mapie. Miejscowość oficjalnie nie istnieje. Dziś jest to zachodnia część Nowogrodu Bobrzańskiego z potężną tajemnicą skrywaną w lesie. Lokalizacja miejsca do którego Was zabierzemy jest tajemnicza, nieco mroczna. Niewiele osób wie, że nieopodal drogi krajowej nr 27 znajdują się pozostałości po niemieckiej fabryce amunicji, która niegdyś tu działała. Jaka jest jej historia?