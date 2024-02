Miejsce spoczynku i zadumy w lutym. Zobaczcie, jak piękny jest żagański cmentarz komunalny! Czy tu spoczywa książę Biron?

Tajemnice nekropolii

Cmentarz komunalny ma swoje tajemnice. Jest nią na przykład lokalna legenda, że tam został potajemnie pochowany książę Piotr Biron. I to praktycznie w czasach współczesnych, po II wojnie światowej. Jak to możliwe?

Piotr Biron był księciem żagańskim w latach 1786-1800 i ojcem wielbionej do dzisiaj księżnej żagańskiej Doroty Talleyrand-Perigord. Książę został pochowany w 1846 roku w krypcie pod wieżą Kościoła Łaski w Żaganiu, przy dzisiejszym pl. Królowej Jadwigi.

Kościół już nie istnieje, a wieża pełni funkcję wieży widokowej.

W latach 90. XX-wieku zabytek był praktycznie otwarty dla wandali i poszukiwaczy przygód, którzy zbezcześcili pochowane w krypcie zwłoki. Legenda miejska mówi, że szczątki księcia Birona zostały zabrane z na cmentarz komunalny i tam w tajemnicy ponownie pochowane.