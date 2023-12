Mierniki prędkości w Żarach. W mieście pojawiło się dziesięć tablic, które informują kierowców o prędkości, z jaką jadą

Tablice z miernikami prędkości stanęły w Żarach w dziesięciu miejscach. Ich zadaniem jest pokazywanie kierowcom, z jaką prędkością się poruszają. Gdy prędkość przekracza 50 kilometrów na godzinę, na tablicy pokazuje się smutna buźka, podświetlona na czerwono. Gdy kierowca jedzie z prawidłową prędkością do 50 kilometrów na godzinę w terenie zabudowanym, pokazuje się uśmiech podświetlony na zielono.

Ulice przy których zamontowano mierniki prędkości

Zielonogórska,



Zgorzelecka,



Aleja Jana Pawła II



Żagańska,



Wieniawskiego,



Katowicka,



Okrzei,



Aleja Wojska Polskiego,



Piastowska



Czerwonego Krzyża

Inwestycję zrealizowano w ramach programu “Pieszo, czy na rowerze, bądź bezpieczny na drogach w Żarach”. Jego celem jest poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie miasta. Mierniki to nie wszystko. Do każdej szkoły podstawowej w mieście trafił już mobilne miasteczka rowerowe, dzięki którym dzieciaki będą się uczyć w praktyce, jak poruszać się rowerem lub pieszo po drogach. Koszt projektu to ponad 365 tysięcy złotych.

Tak uczniowie testowali mobilne miasteczko rowerowe w SP 8