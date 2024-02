Mieszkańcy Nietkowic mają dość, proszą o remont drogi, ale nic z tego nie wynika. Do szkoły idą po błocie, a wózkiem muszą omijać dziury

Droga od Sulechowa przez Nietkowice w kierunku Krosna Odrzańskiego, jak informuje pan Sebastian, była systematycznie naprawiana do czasu wybuchu pandemii. Wtedy, w miejscowości Brody zostały wylane ostatnie dwa pasy ruchu i prace stanęły i do dziś nie zostały ponownie podjęte.

Mieszkańcy proszą o interwencję

Droga od wjazdu do Brodów, przez do miejscowości Bródki, a następnie do Nietkowic jest w fatalnym stanie. Jak się dowiadujemy, inwestycja miała obejmować następne 17 km DW278, aż do skrzyżowania w Radnicy, aby tam połączyć się z drogą wojewódzką nr 276, która biegnie od Krosna Odrzańskiego do Świebodzina.