Mieszkańcy widzą rozdawnictwo. Środki idą nie tam, gdzie potrzeba

Do gmin na terenach popegeerowskich trafiły rządowe środki. To duży zastrzyk finansowy?

To bardzo potrzebne pieniądze. W pierwszej edycji programu zapowiadanego przez premiera Mateusza Morawieckiego przeznaczonych zostało 250 mln. Lubuskie otrzymało ponad 17 mln zł, które trafiło do ponad 30 beneficjentów. To ogromny zastrzyk dla środowisk i gmin popegeerowskich. Wiadomo, że te tereny w czasie reformy ustrojowej zostały bardzo pokrzywdzone. Wskazuje na to ilość złożonych wniosków, która finalnie doprowadziła do zwiększenia puli do 340 mln i myślę, że to nie koniec i ten konkurs będzie kontynuowany.

Dziś sesja sejmiku i głosowanie nad absolutorium dla zarządu województwa. W ubiegłym roku radni nie udzielili poparcia marszałek. Regionalne rządy koalicji pod kierownictwem Platformy negatywnie ocenia PiS. Dlaczego?

Głównie ze względu na to jak realizowany jest budżet. Mieszkańcy widzą rozdawnictwo i to, że środki trafiają nie tam, gdzie powinny. Mówią o tym liczby i rosnące zadłużenie. W 2010 r. było to 172 mln zł, a w tym to już 230 mln kwoty długu. Zarząd tłumaczy, że jest to związane z koniecznością inwestycji, tylko tu jest pytanie, na jakie cele te środki przeznaczamy? Sprawdziłam również, jak wygląda stosunek długu do wypracowanego dochodu i nie jest to proporcja właściwa. Jako województwo nie rozwijamy się, tylko cofamy.