Nowy plac zabaw w Żarach za ponad pół miliona złotych. Będzie zamontowany w parku na tzw. Guliwerze

Smoki i olbrzymy

Miejsce ma nawiązywać do znanej dzieciakom z bajek postaci Guliwera. Jego figura znajdzie się w otoczeniu innych figur - Olbrzymów. Na placu będzie stał również stół olbrzyma, a także zjazd linowy nawiązujący do ucieczki Guliwera. Specjalnie dla najmłodszych dzieci zostanie zamontowana mniejsza konstrukcja tzw. Guliwer wśród smoków. Oprócz tego na placu staną huśtawki - tak pisaliśmy na łamach "GL" piętnaście lat temu

Wszystko w rękach MOSRiW

W tamtym czasie plac robił niesamowite wrażenie na najmłodszych. Dziś to już niestety ruina. Drewniane konstrukcje są w fatalnym stanie i nadają się, w większości, do wymiany, bo zagrażają bezpieczeństwu dzieci. Jeszcze w tym roku konstrukcje zostaną wymienione na nowe. Całość ma kosztować ponad pół miliona złotych. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to nowy plac będzie gotowy do wakacji. Realizacją zajmie się Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Wypoczynku.