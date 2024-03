Miłe złego początku. Olimpia Sulęcin wygrała w Jaworznie pierwszego seta, lecz potem na boisku rządził już MCKiS

MCKiS JAWORZNO – OLIMPIA SULĘCIN 3:1 (20:25, 25:22, 25:18, 25:20)

Obiecujący początek Olimpii

Obydwa zespoły były pewne przed przedostatnią kolejką spotkań utrzymania się na zapleczu Plus Ligi, jednak toczą bezpośrednią rywalizację o 11. miejsce w tabeli na koniec rozgrywek. I dla beniaminka Tauron 1 Ligi z Jaworzna, i dla młodej ekipy z Sulęcina jest to dość łakomy kąsek.

Siatkarze Olimpii źle zaczęli, lecz potem przywołali uczniów ze Spały do porządku

Pierwszą partię lepiej rozpoczęli gospodarze, którzy prowadzili do stanu 9:7. Wtedy serią skutecznych zagrywek popisał się Fabian Leitermeier . A ponieważ jego koledzy nie zawodzili w bloku i kontratakach, więc Olimpia zdobyła siedem punktów w rzędu i doskoczyła na 14:9. Gdy goście wygrywali 20:14, losy tej odsłony były już przesądzone. Kropkę nad „i” postawił za drugim setbolem uderzeniem z krótkiej Patryk Cichosz-Dzyga .

Goście stracili impet

W drugiej partii pomyślnie dla przyjezdnych było tylko do remisu 9:9. Potem regularniej grający jaworznianie uzyskali najpierw dwa, a w końcówce nawet cztery punkty przewagi. „Olimpijczycy” walczyli do ostatniej piłki, obronili nawet dwa setbole, lecz polegli przy trzeciej próbie miejscowych po uderzeniu Patryka Strzeżka .

By myśleć o obronie 11. lokaty w tabeli, żółto-niebiescy musieli wygrać w Jaworznie przynajmniej dwa sety. Wiedział o tym ich trener Konrad Cop, więc od początku trzeciej odsłony desygnował na boisko swego najlepszego zawodnika, atakującego Tytusa Nowika. Głównie dzięki niemu Olimpia trzymała się do stanu 17:16 dla MCKiS. W tym momencie gospodarze zdobyli jednak pięć punktów z rzędu i uciekli na 22:16. Partię – już za pierwszym setbolem – zakończył do 18 Karol Borończyk, wzorowo finalizując kontrę swego zespołu.