Minimalna porażka siatkarzy Olimpii Sulęcin w ostatnim domowym meczu w sezonie. Z drużyny ma odejść trener i ponad połowa zawodników

OLIMPIA SULĘCIN – BBTS BIELSKO-BIAŁA 2:3 (15:25, 23:25, 25:19, 25:22, 9:15)

Ważne słowa prezesa

W Sulęcinie było ciekawie w sobotnie popołudnie i przed meczem, i w jego trakcie. Wśród wielu siatkarskich osobistości z przeszłości, które wybrały się do hali I LO przy ul. Emilii Plater widzieliśmy m.in. Jerzego Zwierkę , Radosława Maciejewicza , Mariusza Wójcika i oczywiście pełniącego dziś rolę drugiego trener BBTS Adriana Hunka .

W kuluarowych rozmowach najciekawsza była wypowiedź prezesa Olimpii Roberta Palucha. – Potwierdzam, że trener Konrad Cop zapowiedział przejście po sezonie do Astry Nowa Sól – powiedział. – Jego obowiązki przejmie być może mieszkający w Lubinie, a od dwóch lat pracujący w czeskiej Pradze Marcin Kryś. Przyjechał dziś do Sulęcina, by przyjrzeć się drużynie. Kto z obecnych graczy zostanie w zespole? Chęć zmiany klubowych barw zgłasza około 60 procent siatkarzy. Na pewno odejdzie libero Damian Sobczak, który wraca z żoną w rodzinne strony. Z resztą będziemy dopiero rozmawiali, wiele będzie zależało od wizji trenera Krysia.