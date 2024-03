Siatkarze Olimpii Sulęcin źle zaczęli, lecz potem przywołali uczniów ze Spały do porządku

SMS PZPS SPAŁA – OLIMPIA SULĘCIN 1:3 (25:13, 23:25, 22:25, 18:15)

SMS PZPS : Gołębiowski, Becker, Kiedos, Urbańczyk, Rybak, Kubacki (libero) oraz Kukie, Pobratyn i Drąg.

: Gołębiowski, Becker, Kiedos, Urbańczyk, Rybak, Kubacki (libero) oraz Kukie, Pobratyn i Drąg. Olimpia : Chaciński, Bożek, Nowik, Gawrzydek, Cichosz-Dzyga, Szymczak, Sawerwain (libero) oraz Prokopczuk, Leitermeier, Michalak, Sobczak (libero) i Kłysz.

: Chaciński, Bożek, Nowik, Gawrzydek, Cichosz-Dzyga, Szymczak, Sawerwain (libero) oraz Prokopczuk, Leitermeier, Michalak, Sobczak (libero) i Kłysz. Sędziowali : Leszek Papież i Anna Banaś (oboje z Warszawy).

: Leszek Papież i Anna Banaś (oboje z Warszawy). Widzów: 32.

Poczuli się zbyt komfortowo

Po wtorkowej porażce Gwardii Wrocław z MKS Będzin 0:3 sulęcinianie byli już na sto procent pewni utrzymania się na zapleczu Plus Ligi. Być może świadomość spełnionej misji sprawiła, że do pojedynku z tegorocznymi maturzystami ze Spały przystąpili nadmiernie rozluźnieni. I zostali za to w pierwszym secie srogo ukarani. Równo było w nim tylko do remisu 4:4. Potem atomowe zagrywki Kamila Urbańczyka oraz Artura Beckera dały gospodarzom wysokie prowadzenie 10:4 i 18:8. Było zbyt wysokie, by goście mogli myśleć o jego zniwelowaniu w końcówce. Młodzież postawiła kropkę nad „i” już za pierwszym setbolem, po zablokowaniu przez Beckera ataku Michała Gawrzydka.