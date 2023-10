Młodzi piłkarze i piłkarki z woj. lubuskiego zagrają w finale ogólnopolskiego Turnieju Gry 1x1!

Umiejętność minięcia przeciwnika oraz skuteczna gra ofensywna – tymi zdolnościami wyróżniają się uczestnicy Turnieju Gry 1x1 , rozgrywek skierowanych do piłkarek i piłkarzy w wieku 8-12 lat.

W poszukiwaniu najlepszych dryblerów!

Od wiosny br. w 13 województwach, które zgłosiły chęć dołączenia do I edycji Turnieju Gry 1x1 , zawodnicy w czterech kategoriach wiekowych (U-8, U-9, U-10, U-11) brali udział w klubowych turniejach eliminacyjnych – rozgrywkach, mających na celu wyłonienie reprezentantów klubów do kolejnych etapów rozgrywek.

Następnie ponad 3 tys. zawodniczek i zawodników walczyło podczas turniejów regionalnych o awans do finałów wojewódzkich. Najwięcej kandydatów do miana najlepszego dryblera w kraju zgłosiło się w województwie małopolskim, śląskim i mazowieckim. Najwięcej zawodniczek, bo aż 85 we wszystkich kategoriach wiekowych, rywalizowało w województwie śląskim.

– Cieszy nas fakt, że powstał projekt Turnieju Gry 1x1, ponieważ to świetna inicjatywa, która spotkała się z dużą aprobatą zawodników, trenerów i rodziców na Śląsku - mówi Rafał Wita, organizator Turnieju Gry 1x1 w województwie śląskim. - Piłka nożna kobiet cieszy się coraz większą popularnością, dlatego zawsze chętnie ją promujemy w naszym województwie i jesteśmy otwarci na podobne inicjatywy w przyszłości – dodaje.