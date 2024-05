Most nad Odrą w Kostrzynie zostanie zamknięty. To nie koniec złych informacji. Kierujący już szykują się na drogowy koszmar

Koszmaru kierujących ciąg dalszy

Jeszcze do niedawna nie wiedzieliśmy jak długo potrwają utrudnienia na moście granicznym, a teraz już wiemy, że te wcale się nie zakończą. Ponieważ uszkodzony krzyżulec mógł mieć wpływ na nośność konstrukcji eksperci ocenili, że można korzystać z obiektu, ale przy pewnych ograniczeniach. - Tym ograniczeniem było wprowadzenie ruchu wahadłowego i prędkość do 30 km/h – wyjaśniała nam Anna Jakubowska z zielonogórskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Naprawa i zamknięcie mostu

Jak informuje Urząd Miasta w Kostrzynie nad Odrą, 3 czerwca 2024 roku strona niemiecka weźmie się za naprawę uszkodzonego krzyżulca konstrukcji stalowej mostu granicznego. Przypomnijmy, że do defektu doszło na skutek kolizji z przejeżdżającym pojazdem budowy w 2023 roku, o czym pisaliśmy w naszym artykule: Most drogowy nad Odrą w Kostrzynie uszkodzony! Wprowadzono ruch wahadłowy, tworzą się korki. Z otrzymanych informacji wynika, iż prace będą wykonywane od 3 do 6 czerwca przy wprowadzonej istniejącej tymczasowej organizacji ruchu. Co więcej, na czas wymiany krzyżulca, chodzi o noc z 4 na 5 oraz z 5 na 6 czerwca w godzinach od 19.00 do 5.00, most będzie całkowicie zamknięty.