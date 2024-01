Muzeum Lubuskie odwiedzają tysiące ludzi. Jakie wystawy zobaczymy w tym roku?

- Mamy kolejne jubileusze na horyzoncie – śmieje się Ewa Pawlak, dyrektor Muzeum Lubuskiego w Gorzowie. W starym roku muzeum świętowało m.in. 300-lecie zbudowania Spichlerza. W nowym roku też zaplanowało kilka rocznicowych imprez. Z jednej strony połączy je „wspólny mianownik”, czyli 20-lecie wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Z drugiej będą one poświęcone kilku jubileuszom. Jakim konkretnie?

PoRa na Marię

W tym roku mija także dziesięć lat od śmierci i sto lat od urodzin Ruth Henke. To córka ostatniego młynarza, który pracował w młynie, będącym na terenie należącej do muzeum Zagrody Młyńskiej w Bogdańcu. - Mamy kontakt z żyjącymi świadkami powojennej historii tego miejsca. Mamy zamiar przygotować koleją publikację na ten temat – mówi dyrektor Pawlak.

Wystawy z Gorzowa jadą na południe

A jeśli już jesteśmy przy pisankach, to zainteresowało się nimi Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze, gdzie będzie można je zobaczyć w marcu. Z kolei już w lutym w Muzeum Archeologicznym Środkowego Nadodrza w Świdnicy otwarta zostanie wystawa „Archeologia niebiańska”. Zawiera ona eksponaty znalezione przy okazji remontu po pożarze katedry w Gorzowie. Ją też przygotowało Muzeum Lubuskie. A co jeszcze szykuje ono na północy?

- We wrześniu będzie ekspozycja prac Romana Picińskiego. Planujemy też wydać katalog z dziełami artysty – mówi Monika Kowalska z zespołu willowo-ogrodowego przy ul. Warszawskiej. Piciński to ubiegłoroczny laureat Motyla, czyli gorzowskiej nagrody kulturalnej. Tworzy rysunki przedstawiające architekturę Gorzowa z czasów niemieckiej historii miasta.

- Na przełomie października i listopada będzie też wystawa fotografika Tomasza Gudzowatego – mówi Lech Dominik ze Spichlerza. To właśnie tu będzie można zobaczyć zdjęcia kilkukrotnego laureata World Press Photo.

Miłośnicy zdjęć mogą jednak wybrać się do Spichlerza już w sobotę 13 stycznia. O 17.00 otwarta zostanie wystawa „Od camera obscura do aparatu analogowego”. Najstarszy aparat na wystawie będzie z lat 80. XIX wieku.

Muzeum Lubuskie cieszy się sporym zainteresowaniem zwiedzających. W zeszłym roku odwiedziło je prawie 31 tys. osób, z których ponad połowa przyszła do muzeum i ogrodu przy Warszawskiej.

