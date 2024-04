Na godzinę 17.00 frekwencja w wyborach samorządowych w Lubuskiem niższa, niż średnia krajowa

Jak oddać ważny głos?

Jakie dokumenty zabrać na głosowanie?

Cisza wyborcza

Kampania wyborcza zakończy się w piątek, 5 kwietnia o północy. Od tego momentu aż do zakończenia głosowania będzie obowiązywać cisza wyborcza. W tym czasie nie wolno prowadzić agitacji wyborczej oraz publikować wyników sondaży. Ograniczenia dotyczą także działalności w internecie. Za naruszenie ciszy grozi grzywna do 5 tys. zł. Podawanie do publicznej wiadomości wyników przedwyborczych sondaży lub sondaży przeprowadzonych w dniu głosowania zagrożone jest grzywną od 500 tys. zł do 1 mln zł.