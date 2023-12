Nie przyszedłem pana nawracać. Żeby nie przespać - felieton ks. Piotra Bartoszka

Jest jednak kilka dobrych, by nie spać. „Czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy pan domu przyjdzie (…), by niespodzianie przyszedłszy, nie zastał was śpiących” (Mk 13,35-36). Czuwanie to sposób odpowiedzi na rzeczywistość, w której przeczuwamy, że coś się jeszcze wydarzy, coś ma nadejść. I dlatego warto być tam, gdzie nasze miejsce; w tym, co nam wyznaczono; w tym, co „moje”. Nie spać to znaczy odczytywać życie nie jako przykrą konieczność, lecz jako obietnicę spotkania; zgadywać, że nie jesteśmy pozostawieni, porzuceni jak pionki na planszy do gry, która nigdy nikogo nie interesowała. Chodzi o to, by nie przespać spotkania. Kto wie, może to akurat dziś?

Ksiądz dr Piotr Bartoszek jest dyrektorem ITF im. Edyty Stein w Zielonej Górze