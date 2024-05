Nie tak miał wyglądać pojedynek tuzów PGE Ekstraligi. Gorzowianie zostali rozbici na Stadionie Olimpijskim we Wrocławiu

BETARD SPARTA WROCŁAW – EBUT.PL STAL GORZÓW WLKP. 56:34

BIEG PO BIEGU

Było sporo znaków zapytania

Mimo śmiałych zapowiedzi stalowców, to wrocławianie byli faworytami pojedynku na Stadionie Olimpijskim. Bo ostatni raz przegrali z gorzowianami na „własnych śmieciach” cztery lata temu (44:46).

Wstydliwe rozmiary porażki Stali Gorzów we Wrocławiu |ZAPIS RELACJI LIVE

Sporo było przed tym spotkaniem znaków zapytania. Czy Tai Woffinden i Maciej Janowski potwierdzą powrót do wysokiej dyspozycji? Czy Anders Thomsen będzie w pełni sił po środowym upadku w lidze duńskiej? Czy sobotnie występy kilku zawodników w eliminacyjnych turniejach do Speedway Grand Perix Challenge i nocne podróże do Wrocławia wpłyną na ich dyspozycję? Odpowiedzi mieliśmy znaleźć na torze. Lekki deszcz, który przeszedł nad stolicą Dolnego Śląska dwie godziny przed pierwszym wyścigiem nie zaszkodził chronionemu wcześniej przez plandekę owalowi.