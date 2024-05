Brązowy Kask dla Przyjemskiego. Paluch i Hurysz poza podium

Brązowy Kask to rozgrywki dla żużlowców do dziewiętnastego roku życia. Od czasu pandemii o zwycięstwie decyduje turniej, w którym startują zawodnicy nominowani przez trenera kadry (we wcześniejszych latach były półfinały). W tym roku nominację do startu otrzymali dwaj reprezentanci lubuskich klubów – Oskar Paluch ze Stali Gorzów oraz Oskar Hurysz z Falubazu Zielona Góra. Turniej był także formą krajowych eliminacji do indywidualnych mistrzostw Europy juniorów. Prawo startu w eliminacjach do tych europejskich rozgrywek otrzymywało czterech najlepszych pilskiego turnieju.