Poszukują zaginionych osób, teraz często trzeba odnaleźć grzybiarzy. Pomagają im w tym psy, drony, aplikacja...

Ochotnicza Straż Pożarna „Jarogniewice” w Zielonej Górze ma się czym chwalić. Nie tylko podejmuje działania ratowniczo-gaśnicze, ale także od 2016 roku zajmuje się poszukiwaniem ludzi. - Decyzją zarządu podjęliśmy wtedy uchwałę o utworzeniu grupy poszukiwawczo-ratowniczej – mówi prezes OSP Jarogniewice Grzegorz Buda. – To strażacy, przewodnicy psów, operatorzy dronów, quada, programu komputerowego… wszyscy oni angażują się, gdy trzeba odnaleźć zagubionego człowieka. Często pracujemy, gdy wszyscy już śpią. Teraz jest gorący okres, bo wiele osób wychodzi do lasu na grzyby i nie zawsze potrafi z niego wyjść. Powodem zagubieni często bywają też różne choroby…

Strażakom z OSP Jarogniewice pomagają psy

Tylko przez pięć lat strażacy z Zielonej Góry Jarogniewic wzięli udział w ponad stu akcjach. W poszukiwaniach, zwłaszcza tam, gdzie trudno dotrzeć człowiekowi, pomagają wyszkolone psy, drony, a także specjalny program komputerowy.

Tadeusz Fudalin, przewodnik psa, tłumaczy, że szkolił go od szóstego miesiąca życia.

- To jest suczka, 3,5-letni labrador, nikt jej nie użyje do poszukiwań oprócz mnie – wyjaśnia. – Musiała zaliczyć odpowiedni test i działamy od 1,5 roku w grupie.

Psy muszą mieć ukończone 18 miesięcy, aby przystąpić do pierwszego egzaminu weryfikacyjnego. Szkolenie musi trwać minimum dwa lata. Ale to nie koniec, psy tak naprawdę szkolą się aż do emerytury. A pracują nosem, tzw. górnym wiatrem. Szukają najintensywniejszego zapachu człowieka.

Psy mają za zadanie znaleźć zaginionego człowieka w terenie lub pod gruzami. Czasem pracują na lince, czasem bez. Jeśli znajdą poszukiwaną osobę, muszą ten fakt jakoś zakomunikować przewodnikowi, który przecież często traci psy z pola widzenia.