Niebezpieczne zabawki pod choinką. Nigdy nie powinny trafić do dzieci! Inspekcja handlowa ostrzega

Tutaj mówimy przede wszystkim o zabawkach przeznaczonych dla najmłodszych dzieci, a są to różnego rodzaju lalki, gumowe kaczuszki czy dinozaury. Zawierają one ftalany czyli związki chemiczne, które zmiękczają plastik i wpływają na sprężystość materiału. Dzięki temu produkty są bardziej elastyczne i trwałe. Niestety, poziom tych substancji nie zawsze mieści się w dopuszczalnych normach, często zdarza się, że stężenie jest przekroczone, co bezpośrednio zagraża zdrowiu. Ftalany nie mają smaku, zapachu ani koloru, więc jako konsumenci na etapie zakupu w żaden sposób nie sprawdzimy ich obecności w danej zabawce. Jest to możliwe do zweryfikowania jedynie podczas badan laboratoryjnych - mówi Piotr Syta.