Nieodżałowany Romuald Lipko skomponował muzykę do utworu „Czas” specjalnie dla Lubuszanina Mariusza Wawrzyńczyka

Czas na „Czas” Mariusza Wawrzyńczyka

- Z panem Romualdem poznaliśmy się lata temu, a mianowicie w 2009 r. podczas mojego udziału w programie „Szansa na sukces” poświęconemu zespołowi Budka Suflera. Od razu przypadliśmy sobie do gustu. Ciekawe, zakulisowe rozmowy, miła atmosfera, uśmiech oraz pozytywne emocje – tak zapamiętałem to spotkanie – wspomina Mariusz Wawrzyńczyk. - Po zawieszeniu działalności Budki, odezwałem się do pana Lipko z propozycją współpracy. Od razu nawiązała się między nami nić porozumienia. Piosenka przeleżała w mojej „szufladzie” kilka lat, aż do teraz!. Możecie być pewni, że będzie dla Was zaskoczeniem, zarówno dla moich sympatyków jak i fanów twórczości Romualda Lipko.