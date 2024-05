Latynoskie szaleństwo i dojenie kozy. Noc Muzeów 2024 w Lubuskiem. Zobacz, co będzie się działo | PROGRAM

Noc Muzeów to impreza kulturalna, polegająca na udostępnianiu muzeów, galerii i instytucji kultury, w wybranym dniu, w godzinach nocnych. Organizatorzy zazwyczaj przygotowują także specjalne atrakcje. Pierwsza Noc Muzeówobyła się w styczniu 1997 w Berlinie. Sladem Berlina w nastepnych latach poszły inne europejskie miasta. W Polsce pierwszą Noc Muzeów zorganizowano w 2003 w poznańskim Muzeum Narodowym. W tym roku lubuskie placówki przygotowały mnóstwo darmowych atrakcji. Już w sobotę, 11 maja na Leśną Noc Muzeów zaprasza Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej. Pozostało placówki zaplanowały imprezy na sobotę, 18 maja. Zobaczcie, gdzie warto sie wybrać.

MUZEUM ZIEMI MIĘDZYRZECKIEJ W MIĘDZYRZECZU - 11 maja

MUZEUM LUBUSKIE W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM – 18 maja:

Muzeum Lubuskie w Gorzowie zaprasza do wszystkich filii. Dla uczestników przygotowano mnóstwo atrakcji.

- Zespół Willowo-Ogrodowy w Gorzowie

- Spichlerz w Gorzowie

- Muzeum Grodu Santok

W grodzisku do godz. 21.00 prowadzone będą warsztaty muzyki dawnej oraz warsztaty bębniarskie z grupą Duende.

Liczba miejsc jest ograniczona (do 30 osób na przeprawę). Obowiązują wcześniejsze zapisy poprzez formularze zamieszczone na stronie: www.ckirsantok.pl

Muzeum zaprasza do zwiedzania grodziska z przewodnikiem w godz. 15.00-23.00.

- Zagroda Młyńska w Bogdańcu

Wystawa fotografii Tomasza Gudzowatego czy Noc Muzeów poświęcona m.in. Marii Skłodowskiej-Curie. To tylko część planów Muzeum Lubuskiego na rozpoczęty już nowy rok.

MUZEUM ZIEMI WSCHOWSKIEJ - 17-19 maja

Tegoroczna edycja Nocy Muzeów we Wschowie zostanie poprzedzona otwarciem nowej wystawy czasowej pt. „Epoka Napoleońska”. Przed wernisażem będzie możliwość wysłuchania wykładu Huberta A. Nowaka pt. ,,Ziemia wschowska w epoce napoleońskiej”, który odbędzie się o godz. 16.15.

Udział we wszystkich wydarzeniach jest bezpłatny.

LUBUSKIE MUZEUM WOJSKOWE W DRZONOWIE - 18 maja

MUZEUM ILUSTRACJI KSIĄŻKOWEJ W ZIELONEJ GÓRZE – 18 maja

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. C. Norwida w Zielonej Górze organizuje Noc Muzeów w Muzeum Ilustracji Książkowej. Impreza odbędzie się pod hasłem „ Od stylowych ilustracji Jana Marcina Szancera do barwnego świata mody”.

MUZEUM ARCHEOLOGICZNYM ŚRODKOWEGO NADODRZA W ŚWIDNICY – 18 maja

MUZEUM ZIEMI LUBUSKIEJ W ZIELONEJ GÓRZE - 18 maja

Muzeum Ziemi Lubuskiej zaprezentuje bogactwo dziedzictwa Ameryki Łacińskiej. Gościem specjalnym będzie ambasador Republiki Panamy w RP – Javier Bonagas de Gracia. Zaplanowano m.in. wystawy tematyczne, konkurs wiedzy o Ameryce Łacińskiej, wykłady o kulturze tego regionu. Przygotowano pokaz samby w wykonaniu SambaSHOW oraz koncert zespołu Tango Bandonegro.

Muzeum zaprasza także do udziału w warsztatach tanga Argentino. W tym przypadku obowiązują zapisy pod nr tel. 513 369 484 (od godz. 8.00 do 15.00). Termin zapisów upływa 17 maja. Ilość miejsc ograniczona do 20 par.

Program