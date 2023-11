Niewybuch na budowie mostu nad Wartą w Kostrzynie. Po niebezpieczny pocisk przyjechali saperzy

Pocisk leżał kilka dni w ziemi

Co ciekawe, na miejsce nie przyjechali saperzy. Firma WARBUD, która buduje most na Warcie w Kostrzynie, w piątek w godzinach popołudniowych poinformowała, że ma podpisany kontrakt na ewentualne prace saperskie z prywatną firmą To właśnie ta firma miała podjąć prace, ale... w poniedziałek. Do tego czasu teren był nadzorowany przez służby. Wielu mieszkańców nie potrafiło zrozumieć, dlaczego niebezpieczny pocisk leży kilka metrów od ruchliwej drogi, w sąsiedztwie domu kultury i domów prywatnych przez kilka dni. Zapytaliśmy o to firmę WARBUD, ale na razie nie otrzymaliśmy odpowiedzi. Od piątku też wielu kierowców próbowało dowiedzieć się czegokolwiek o planowanej godzinie podjęcia pocisku. Wiadomo było, że w tym czasie przejazd przez most tymczasowy na Warcie zostanie wstrzymany. Nie było jednak wiadomo, w jakich godzinach to nastąpi. Dopiero w poniedziałek około godziny 9 rano firma poinformowała władze miasta, że podjęcie niewybuchu planowane jest w godzinach 11.30 – 12.00. Będzie się to wiązało z zamknięciem mostu na Warcie.

