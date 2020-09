Nocny Bieg Bachusa w Zielonej Górze. Sprawdź, które ulice zostaną zamknięte i gdzie napotkasz na utrudnienia w ruchu

Trzykrotnie (w latach 2009, 2016 i 2018) zwyciężał Artur Olejarz. We wszystkich 34. biegach uczestniczył zielonogórzanin Krzysztof Łuczak. Wielokrotnie startowali goście z Niemiec, Holandii, Szwecji, Białorusi, Ukrainy i Kenii. Od 2015 roku w ramach biegu rywalizują również uprawiający nordic walking .

Nocny Bieg Bachusa. Utrudnienia w ruchu

W sobotę 5 września od godz. 17:00 do godz. 21:30 zamknięta będzie częściowo ulica Bohaterów Westerplatte (od ul. Ułańskiej do ul. Kupieckiej), od godz. 18:45 do godz. 21:30 – ulice Bohaterów Westerplatte, Ułańska, Al. Niepodległości, Bankowa, Chrobrego, Plac Matejki, Drzewna, Plac Pocztowy, Jedności, Reja, Wojska Polskiego. Utrudnienia związane są z organizacją 35. Nocnego Biegu Bachusa.

