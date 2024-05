Znamy laureatów wojewódzkiego konkursu o Czerwonym Krzyżu! Odbyły się też happeningi i akcje! Zobaczcie

Konkurs jak sztafeta pokoleń

Do konkursu przygotowują szkolni opiekunowie PCK. A nie są to łatwe zmagania, bo trzeba mieć szeroką wiedzę, wszak PCK działa od 105 lat.

Zdaniem członka jury Bogusławy Breitkopf z Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli - tematyka konkursu wykracza daleko poza podstawę programową. A że żyjemy w nieciekawym momencie historycznym, ta wiedza jest bardzo ważna. Oby się nigdy nie przydała.

Nestorka PCK Anna Kozłowska nie kryje zadowolenia, gdy widzi, jak młodzież garnie się do konkursu i do działania w ramach wolontariatu.

- Kiedyś sobie taki konkurs wymyśliliśmy i cieszę się bardzo, że jest on kontynuowany. I że co roku nie brakuje chętnych do udziału w nim – podkreśla pani Ania. - Czerwony Krzyż to najpiękniejsza organizacja w świecie. Ja się zawsze cieszę, jak widzę czerwony krzyż na samochodzie, jak są różne akcje. To nie jest prawda, że działając w PCK, tylko dajemy coś innym. Ono też wiele nam daje. Działałam w PCK, harcerstwie, współpracowałem z wieloma organizacjami i wiele pięknych inicjatyw mogło być realizowanych.