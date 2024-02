Nocny Szlak Kulinarny już wpisany w kalendarzu. Kiedy się odbędzie?

- Na kolejną kulinarną podróż po uliczkach naszego miasta już teraz rezerwujcie w kalendarzach dwa dni - 6 i 7 września! To będzie kolejna okazja, by odkryć nowe smaki, spotkać pasjonatów kuchni i delektować się wyjątkowymi potrawami – poinformowali we wtorek 27 lutego organizatorzy Nocnego Szlaku Kulinarnego.