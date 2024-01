Nowa stacja dializ w Gorzowie już prawie gotowa. Będzie najnowocześniejsza w kraju

Pacjentów jest coraz więcej

Budowa nowoczesnej stacji dializ to odpowiedź na wciąż rosnącą liczbę pacjentów wymagających fachowej opieki nefrologicznej. Kiedy kilkadziesiąt lat temu gorzowska stacja rozpoczynała swoją działalność leczyła zaledwie kilkanaście osób. Dziś jest ich ponad sto. A będzie jeszcze więcej, bo liczba chorych z niewydolnością nerek wzrasta każdego roku. Związane jest to przede wszystkim z coraz bardziej powszechnymi chorobami cywilizacyjnymi, takimi jak cukrzyca, nadciśnienie czy otyłość.

Zwiększy komfort leczenia

Obecnie dializowane osoby spędzają na zabiegach nawet cztery godziny i to kilka razy w tygodniu. Stacja pracuje na trzy zmiany, co oznacza, że niektórzy pacjenci kończą dializy nawet w nocy. Dzięki przeprowadzce do nowego obiektu, w którym znajdzie się więcej stanowisk do dializ, możliwa będzie rezygnacja z nocnej zmiany, która stanowi spore uniedogodnienie dla pacjentów oraz personelu. Nowy obiekt zwiększy także bezpieczeństwo pacjentów, bo dzięki zmianie lokalizacji nie będą musieli już przechodzić przez główny budynek lecznicy i nie będą narażeni na przypadkowe zakażenie. To szczególnie ważne, bo często są to osoby o ograniczonej odporności.