Nowoczesne, ale jeszcze nie doskonałe. Osiedle Europejskie w Gorzowie czekają ważne zmiany

Choć lokalizacja cieszy sie niesłabnącym zainteresowaniem gorzowian, to obecni mieszkańcy tej części miasta zwracają uwagę na pewne elementy, których na osiedlu brakuje. Jedną z bolączek jest między innymi brak boiska dla dzieci , które wcześniej grały w piłkę pod blokami albo na placach zabaw, ale często były stamtąd przeganiane przez dorosłych. Postanowiły więc wziąć sprawy w swoje ręce i zaopiekować się pobliskim niezagospodarowanym terenem.

Firma poszła za ciosem i ogłosiła konkurs na koncepcję Placu Centralnego Osiedla Europejskiego. Do współpracy zaprosiła studentów jednej z poznańskich uczelni i to właśnie spośród zgłoszonych przez nich prac wybierze zwycięski projekt.

Spodobała nam się inicjatywa młodzieży, która sama postanowiła zrobić dla siebie boisko i tym samym pokazać nam dorosłym czego im brakuje. Chcemy pochwalić takie działanie. Sądzę również, że to właściwy moment, żeby pokazać, że my także cały czas działamy w takim kierunku, aby mieszkańcom Osiedla Europejskiego żyło się w nim jak najlepiej – mówi Krzysztof Nuckowski, prezes firmy Budnex.

Nowoczesne, ale jeszcze nie doskonałe

Ale choć na osiedlu wiele się zmienia, to wiele jest jeszcze do zrobienia. Mieszkańcom bardzo doskwierał między innymi brak przedszkola. To w końcu powstało i od września opiekę znajdzie tu ponad setka maluchów. Otwarty zostanie również prywatny żłobek. Brakuje jeszcze tylko szkoły.