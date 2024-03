Nowosolski Marsz Solidarności przeszedł ulicami miasta. Związkowcy wsparli pracowników samorządowych w walce o podwyżki pensji | FOTO

Nowosolski Marsz Solidarności. Z historii pracy w Nowej Soli

– Mimo, że włodarze miasta i powiatu uważają się za ludzi nowoczesnych, to jednak uprawiają taki zamierzchły kapitalizm bez rozmowy z pracownikami – uważa Bożena Pierzgalska, rzecznik prasowa zarządu regionu NSZZ "Solidarność" w Zielonej Górze, która z licznymi działaczami związku przyjechała w piątek do Nowej Soli. Tego dnia związkowcy zorganizowali Nowosolski Marsz Solidarności. Od godz. 13 do 16 protestowali w centrum miasta w sprawie braku podwyżek pensji dla pracowników samorządowych.