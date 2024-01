Nowy bus trafił do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarach. Kosztował ponad 220 tys. zł

Skąd kasa na samochód

Całkowity koszt zakupu pojazdu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych to 228 tys. 779,99 zł. Kwota dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych to 116 tys. 522,50 zł , a wkład własny, który pokryło miasto to 112 tys. 257,49 zł.