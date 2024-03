Nowy chiński inwestor wrótce rusza z budową firmy w Szprotawie. To będzie nowoczesny zakład badawczy!

Firma Kingfa jest wiodącym na świecie dostawcą granulatu z biodegradowalnych, przyjaznych dla środowiska tworzyw sztucznych, który wykorzystywany jest w branżach: AGD, motoryzacyjnej i elektronicznej. W szprotawskim zakładzie pracę znajdzie początkowo 100, a docelowo 400 osób – wylicza burmistrz Mirosław Gąsik. – To jednak nie koniec dobrych wiadomości! Przy szprotawskim oddziale koncernu Kingfa powstanie Centrum Naukowo- Badawcze w zakresie wytwarzania nowych technologii, o które zabiegają najwięksi światowi dostawcy branży AGD. To dla Szprotawy naprawdę ogromna i niepowtarzalna szansa, by stać się jednym z największych ośrodków przemysłowych w naszym regionie.

Otwarcie zakładu i rozpoczęcie produkcji planowane jest na przełom roku 2024/ 2025.