Uniwersytet Zielonogórski padł ofiarą cyberataku. Zostały zablokowane wszystkie serwisy. Sprawą hakera zajmuje się policja

Do, jak twierdzi UZ, celowego cyberataku doszło w weekend, w nocy z 5 na 6 stycznia . Jego następstwem było natychmiastowe zablokowanie dostępu do poczty, centralnego systemu druku, systemu pobierania kluczy czy systemów bibliotecznych.

Nie wiadomo, kto dopuścił się ataku

Sytuacja została zgłoszona policji i od teraz to funkcjonariusze zajmują się dochodzeniem w sprawie hakera. Obecnie nie ujawniono szczegółów na temat rodzaju ataku ani nie ma podejrzeń w sprawie potencjalnych sprawców. Na Uniwersytecie Zielonogórskim natomiast trwa analiza zabezpieczeń oraz inwentaryzacja możliwych strat. Jak informuje mgr Ewa Sapeńko, Rzecznik Prasowy UZ, część systemów już działa, niestety nad przywróceniem działania niektórych serwerów i danych wciąż pracują informatycy, co może jeszcze trochę potrwać. Nie działa między innymi Poczta UZ, ale rzecznik UZ zapewnia, że ten problem ma zostać do jutra rozwiązany.