O rany, co za rany?! Złamanie otwarte, poparzenie... Wiemy, kto wygrał V Mistrzostwa Polski w Szyciu Chirurgicznym Studentów Medycyny

Do Zielonej Góry przyjechało blisko 80 studentów medycyny z całej Polski. Rywalizowało ze sobą 18 drużyn. Uczestnicy spotkania prezentowali też swoje prace naukowe w ramach Ogólnopolskiego Forum Kół Naukowych.

O rany, co za rany?! Złamanie otwarte, poparzenie... Tak wal...

Jesteśmy dobrze przygotowani - mówi uczestnicy mistrzostw w szyciu chirurgicznym

Studenci do Zielonej Góry przyjechali po raz piąty, niektórzy brali już udział w poprzednich edycjach. I jak przyznają, wyciągnęli wnioski. Jeszcze bardziej się przygotowywali do mistrzostw. I robili zakupy w różnych sklepach mięsnych. Bo gdy kupowali golonkę i jelita w jednym sklepie, ekspedientki dziwnie na nich patrzyły... A w jaki sposób ćwiczyć szycie, jeśli nie na świńskiej skórze?

W dobrych nastrojach są studenci z Wrocławia. - Uważamy, że jesteśmy bardzo dobrze przygotowani. Byliśmy tu rok wcześniej, byliśmy też na podobnym konkursie w Żywcu, więc pewne doświadczenie mamy. Postaramy się wygrać, morale mamy bardzo dobre. Jest okej - podkreślają Andrzej Mrożek i Jakub Bogda z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

Mistrzostwa w szyciu chirurgicznym to promocja medycyny w Zielonej Górze

Dr n. med. Paweł Jarmużek, prof. UZ, kierownik Katedry Neurochirurgii Collegium Medicum UZ, nie kryje zadowolenia, że już po raz piąty mistrzostwa odbywają się na Uniwersytecie Zielonogórski, że studenci z całej Polski chcą do Zielonej Góry przyjeżdżać i co roku zgłasza się ich coraz więcej. Mistrzostwa to mobilizacja do pogłębienia swej wiedzy i umiejętności, nie tylko tych manualnych, które są konieczne przy szyciu chirurgicznym.

- W tym roku przed studentami bardzo trudne zadanie. To złamanie otwarte, rana poparzeniowa, rana plastyczna, kosmetyczna...

Trzeba wiedzieć, jak rozpoznać odpowiednio tkanki, co i jak zeszyć i w jaki sposób zaopatrzyć - zauważa P. Jarmużek. - Trzeba się naprawdę bardzo dobrze przygotować, by przywieźć na swoją uczelnię statuetkę Bachusa.

Wiceprezydent dr Jarosław Flakowski podkreśla, że mistrzostwa Polski w szyciu chirurgicznym w Zielonej Górze to także promocja miasta, uczelni i kierunku lekarskiego.

- Nasi studenci zdają najlepiej w Polsce ogólnopolski egzamin lekarski, warto to także podkreślać i zachęcać do studiowania u nas i zapraszać, by przyszli lekarze wiązali swoją przyszłość z naszym regionem - mówił Jarosław Flakowski. - Wszystkim uczestnikom życzę powodzenia.

Wicemarszałek województwa lubuskiego Grzegorz Potęga dodaje, że mistrzostwa to nie tylko promocja kierunku lekarskiego w Zielonej Górze, ale i Szpitala Uniwersyteckiego. A nic tak nie rozwija, jak rywalizacja. Za wszystkich trzymam kciuki!