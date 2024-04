Ogromny pożar w Gorzowie. Płonie dach uczelni przy ulicy Teatralnej! Tekst aktualizowany

To jest budynek, w którym znajdują się sale dydaktyczne oraz pomieszczenia administracyjne. Pracownica zamykając okno na parterze zauważyła dym unoszący się nad sąsiednim budynkiem. Od razu wszczęła alarm i rozpoczęliśmy ewakuację. Każdy student i pracownik opuścił zagrożone miejsce. Emocje są ogromne. To jest wielki żal, smutek i niedowierzanie, że coś takiego się stało - mówi Ewelina Wikońska, rzeczniczka prasowa uczelni. - Sytuacja jest naprawdę bardzo poważna. Skala pożaru jest gigantyczna i widać, że kolejne połacie dachu zostają objęte ogniem. Służby działają i mam nadzieję, że uporają się z tą sytuacją. To jest nasza uczelnia, serce miasta, które dzisiaj płonie. Naprawdę wygląda to bardzo nieciekawie. Całe szczęście, że nikomu nic się nie stało, nikt nie został poszkodowany. Oczywiście deklarujemy pomoc dla uczelni, o tym będziemy jeszcze na pewno rozmawiać, ale teraz najważniejsze jest ugaszenie pożaru - mówi prezydent Gorzowa Jacek Wójcicki.