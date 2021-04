OSP Mostki zbiera pieniądze na nowy wóz strażacki. "Mamy po prostu muzeum" - mówi prezes OSP o starym aucie

Straż musi sobie radzić samochodem bez wody

Ochotnicza Straż Pożarna w Mostkach, w powiecie świebodzińskim, wyjeżdża rocznie do około 25-30 zdarzeń. 14 strażaków-ochotników musi sobie radzić z jednym, ponad 30-letnim samochodem.

To jest stary żuk, rocznik '90, bez wody, bez niczego. Mamy po prostu muzeum

- mówi Radosław Chitruń, prezes OSP Mostki.

Wóz strażacki bez wody? Strażak wyjaśnia - Jesteśmy jednostką ratowniczą. Jeździmy do pożarów głównie tam, gdzie potrzebni są ludzie. Możemy jechać do małego pożaru i podłączyć się do hydrantów, tak sobie radzimy.