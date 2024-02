Ostatnie pożegnanie Antoniny Grzegorzewskiej, byłej prezydent Zielonej Góry

Prezydent Janusz Kubicki pożegnał Antoninę Grzegorzewską

Zmarła była m.in. członkiem komitetu organizacyjnego podwójnego jubileuszu miasta. Bardzo zależało jej na tym, by mocno podkreślać rolę pionierów Zielonej Góry i w różnych sposób uhonorować ich podczas święta miasta. Ludzie zawsze dla Niej byli najważniejsi, bo to oni tworzą klimat i rozwijają miasto. Dlatego nie wolno o nich zapominać.

W piątek na stary cmentarz przy ul. Wrocławskiej przyszło wielu zielonogórzan, by pożegnać byłą prezydent miasta, pierwszą kobietę, która sprawowała tę funkcję. W ostatniej drodze towarzyszył Jej m.in. prezydent miasta, Janusz Kubicki, który nad grobem podziękował Antoninie Grzegorzewskiej w imieniu wszystkich mieszkańców za wkład w rozwój miasta, za wzorową pracę i służenie radą władzom miasta do ostatnich dni swojego życia.

Prezydent podkreślał, że Antonina Grzegorzewska na zawsze pozostanie w naszej pamięci. Była osobą skromną, życzliwą, pracowitą i zawsze można było na nią liczyć. Zawsze gotowa, by pomóc drugiemu człowiekowi. To dzięki jej zaangażowaniu wiele rzeczy, które wydawały się niemożliwe, udało się zrealizować. To na Jej zaproszenie do Zielonej Góry przyjechała Alicja Górska, założycielka słynnej już Szkoły Tańca Gracja. Dzięki jej życzliwości prężnie działały w mieście stowarzyszenia i organizacje.

- Najważniejsza dla niej zawsze była rodzina. Mąż, dzieci, wnukowie - mówił prezydent, składając najbliższym kondolencje.