Park Narodowy Ujście Warty zaprasza na rodzinne wycieczki. Tego nie można przegapić!

Wydarzenia organizowane przez Park Narodowy Ujście Warty cieszą się sporym zainteresowaniem. I nic dziwnego! Są one świetną okazją nie tylko do tego, by miło spędzić czas w pięknym zakątku naszego regionu, ale także do tego, by być bliżej natury i dowiedzieć się o niej wielu ciekawych rzeczy. Od razu zastrzegamy: na wszystkie zimowe akcje należy zapisywać się z wyprzedzeniem! Miejsca rozchodzą się szybko, więc warto zawczasu zgłosić swoją obecność.