Niezwykły wernisaż w Zielonej Górze. Odbiorca może poczuć się współtwórcą dzieła. W Galerii Pro Arte prace pokazuje Adam Bagiński | WIDEO

Wernisaż zorganizowany przed weekendem przez lubuski okręg Związku Polskich Artystów Plastyków zgromadził liczne grono fanów malarstwa Adama Bagińskiego.

– Wrażliwy odbiorca przy oglądaniu obrazu odbiera go swoją wrażliwością i intelektem. Jego koncentracja bardzo często jest tak duża, że staje się jakby twórcą procesu twórczego, dlatego, że uruchamia wyobraźnię i rozwija pewne wartości, które możliwe, że artysta do końca nie dopiął w obrazie – tłumaczy Adam Bagiński. – Ludzie, którzy, nie mając sprawności warsztatowej, nie malują, ale patrząc na dzieło, rozwijają swoją wyobraźnię, próbują dotrzeć do istoty dzieła. Wtedy współpracują z artystą i są również autorami tego dzieła. Dodają osobistą cegiełkę do obrazu poprzez swoją wyobraźnię i przeżycia.