Pięć samorządów z województwa lubuskiego wybuduje tanie mieszkania do wynajęcia Magdalena Marszałek

Lubuskie gminy przystąpiły do Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej. To spółka utworzona przez samorządy oraz Krajowy Zasób Nieruchomości, której zadaniem będzie budowa niskoczynszowych mieszkań na wynajem. Skorzystają z nich osoby, które do tej pory były za bogate na mieszkania komunalne i zbyt mało zamożne, aby wziąć kredyt hipoteczny. W Lubuskiem takie lokale powstaną w Strzelcach Krajeńskich, Słubicach, Świebodzinie, Międzyrzeczu oraz Kargowej.