Pierwsza restauracja w Świebodzinie otwarta! Mimo zakazu działa „Jadalnia”

Restauracja wróciła do tradycyjnego działania w środę, 20 stycznia. Wydaje posiłki klientom także na miejscu.

"Jadalnia" w Świebodzinie otwarta i mimo zakazu działa jak dawniej

– Funkcjonujemy normalnie. Naszym zdaniem przepisy dotyczące zakazu są wprowadzone w nieodpowiednim trybie. Wykluczają się nawzajem. Uważamy, że jesteśmy na prawie i możemy prowadzić działalność gospodarczą. Konstytucja, czyli najważniejszy akt prawny obowiązujący w Polsce, jasno mówi w jakich przypadkach można to ograniczyć. Sam premier Morawiecki dziewięć miesięcy temu to powtarzał. To co, teraz zmienił zdanie? – pyta Kulasek.