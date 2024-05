Po 17 latach odkryto tu kolejne szczątki z rzeczami osobistymi. Cenne skarby wykopano w pobliżu Siedliska

W Lubuskiem znaleziono szczątki

Mroczne tajemnice Ziemi Lubuskiej

Ziemia Lubuska to region, w którym rozgrywały się jedne z najcięższych walk schyłku II wojny światowej. Pozostałości po krwawej przeszłości znaleźć można do dziś. Są to m.in. niewybuchy, które niemal każdego dnia znajdowane są na naszym terenie. Ale ziemia kryje też o wiele mroczniejsze tajemnice. Wciąż są miejsca, gdzie na odkrycie czekają ludzkie groby. Czasem jest tam pochowany żołnierz, czasem kilku. Zdarza się, że w zapomnianych mogiłach spoczywają szczątki cywili.