Podróżnik ze Szprotawy doznał kontuzji, ale wraca na trasę pieszej wyprawy!

Niestety, na trasie Arkadiusz Patla doznał kontuzji kolana i oboje wrócili do Szprotawy. - Leczę kontuzję i zamierzam wrócić na trasę - powiedział nam podróżnik, który wraz z najbliższymi przyjechał na święto strażackie (4 maja 2024) do Małomic. - Myślę, że powodem był zbyt ciężki plecak, który zabrałem ze sobą. Będę musiał zweryfikować jego zawartość.

Arkadiusz Patla ze Szprotawy wyruszył 21 kwietnia do Santiago de Compostela, na pieszą wyprawę, liczącą 2,8 tys. kilometrów. W Głogowie spotkał się ze swoją dziewczyną Natalią Stelmaszewską, która wyruszyła wcześniej ze swojego domu pod Poznaniem. Tam razem wyruszyli tak zwaną drogą dolnośląską św. Jakuba, z Głogowa do Zgorzelca. Powstała ona z inicjatywy Bractwa Św. Jakuba Apostoła w Jakubowie koło Głogowa.

Dusza się rwie w trasę, ciało nie pozwala

- Bardzo mocno uderzyło mnie to, że nie możemy iść dalej - zaznaczają podróżnicy. - Że trzeba zrobić przerwę, bo nie przygotowaliśmy się odpowiednio. Bo ból był tak wielki, że hamował dalszą podróż. Dusza wyrywa się, aby iść dalej, a ciało nie pozwala. Bardzo pomogła mi rozmowa z pielgrzymem, który też zrobił przerwę ze względu na kontuzje. Poczułam, że to normalne i nic złego, że można zrobić taką przerwę i to żaden wstyd, a wręcz jest to wskazane, żeby się nie katować, tylko otoczyć miłością, zrozumieniem i opieką w takiej sytuacji. Wszystko jest po coś i ten czas był również potrzebny, aby zadbać o zdrowie bardziej, lepszą organizację. Dokończyłam czytanie książki "Camino", obejrzeliśmy film „The way” to spowodowało, że poczułam totalnie inny wymiar tej drogi - napisała na Facebooku Natalia Stelmaszewska. - I czuję się już lepiej przygotowana do tej wyprawy.